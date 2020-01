Niente Napoli per Sofyan Amrabat. A partire dalla prossima stagione il centrocampista marocchino con passaporto olandese (classe 1996 ex Feyenoord e Bruges) sarà un giocatore della Fiorentina. Che questa notte ha trovato l'accordo con l'Hellas Verona sulla base di 20 milioni di euro. Per il calciatore è pronto un contratto quinquennale fino a giugno 2025 da 1,5 milioni di euro netti a stagione.



In questo mercato di gennaio, dopo l'arrivo dell'ex milanista Cutrone dal Wolverhampton, il club viola ha praticamente definito un rinforzo per reparto: il difensore brasiliano Igor dalla Spal, il centrocampista ghanese Duncan dal Sassuolo e l'attaccante ivoriano Kouamé dal Genoa. Da dove può arrivare pure il difensore Criscito.