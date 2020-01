Potente come una bomba è deflagrata nella serata di ieri la notizia che Genoa e Fiorentina starebbero trattando il passaggio in viola di Mimmo Criscito. Un'operazione slegata da quella che nelle ore precedenti ha praticamente definito lo stesso tragitto anche per Christian Kouamé ma i cui effetti, almeno in Liguria, sono praticamente identici.



La cessione di due dei giocatori simbolo dell'attuale squadra rossoblù ha fatto insorgere buona parte dei tifosi, già delusi da un mercato in entrata ritenuto al di sotto delle aspettative ed ora costretti a salutare due dei pochi idoli rimasti in organico.



Ma a prendere male l'ipotesi di un suo trasferimento lontano dal Grifone è stato anche lo stesso Criscito. Con una story pubblicata ieri sera sul proprio profilo Instagram, il capitano rossoblù ha mostrato tutta la sua rabbia, postando diverse emoticon raffiguranti faccine che vomitano e cacche. A correlare il tutto una didascalia eloquente: "Che mondo di merda!".



Trovato, a quanto pare, l'assenso del Genoa all'operazione, ora la Fiorentina dovrà cercare di convincere il calciatore a sposare la causa viola. Dipendesse da lui, Criscito resterebbe al Grifone fino al termine della propria carriera entrando poi a far parte dello staff dirigenziale della società, come previsto dal lungo contratto firmato nell'estate 2018. A questo punto però restare in paradiso a dispetto dei santi non sarebbe per nulla una situazione piacevole.