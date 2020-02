Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato alla Columbia University, anche della sua esperienza alla Fiorentina:



"Lo scorso anno la squadra rischiò di retrocedere, quest’anno siamo tredicesimi e speriamo di non farlo. Ma è un momento di svolta e il prossimo anno mettiamo tutti i pezzi insieme. Abbiamo comprato un po’ tardi sul mercato ma sono fiducioso. L’intenzione è di costruire una squadra che possa competere già il prossimo anno. E magari in futuro vincere qualcosa. I tifosi sono straordinari, se lo meritano. Stasera guarderò in televisione la sfida contro il Milan, ma tornerò presto in città, fra circa due settimane"