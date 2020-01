Rocco Commisso in Italia, vicino alla Fiorentina, vicino ai ragazzi di Iachini, che subito ha colpito il patron viola: "Dà spinta, grinta. E' forte, è duro, so che in questi giorni i ragazzi sono andati forte, mi piace. E' simile a com'era, e com'è Rocco. Chiesa rigenerato? Speriamo, vediamo cosa succede. Sono contento di lui, della squadra, dello staff, di tutti quanti".



SUL MERCATO - "Devo parlare con i miei. C'è l'intenzione di fare qualcosa, di spendere per rinforzare la squadra. Ma non so quando arriveranno i rinforzi".