Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato in diretta a Lady Radio, toccando molti temi per il presente e il futuro viola:



CUTRONE- "Sapevo che sarebbe arrivato ma non potevo dire niente, stamattina fa gli esami medici, ancora non l’ho visto perché ieri sera sono andato a dormire. Identikit del giocatore di prospettiva? Sì, è uno dei più grandi investimenti della storia della Fiorentina, speriamo vada bene e che non stia seduto. Nei limiti dei nostri ricavi vogliamo fare una squadra più forte, così accontento pure i tifosi che per ora non sono stati accontentati. Ora centrocampo e difesa? Vedremo, dipende dalle occasioni, dai costi, ma non posso dire niente”.



OBBIETTIVI- "Pradè non ha avuto sei mesi prima di giugno per allestire la squadra, ma a partire da giugno e tanti di questi giocatori sono arrivati ad agosto. Non mi aspettavo questi risultati ma la colpa me la prendo io che sognavo la Champions League. Per alcune giornate siamo stati nella parte sinistra della classifica, ma per quest’anno non ci possiamo aspettare Champions o Europa League“.