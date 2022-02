Al termine di Spezia-Fiorentina, finita 1-2 per gli ospiti, Rocco Commisso è tornato a farsi sentire, sia con la squadra che con i media. Il presidente viola ha fatto i complimenti per il risutlato direttamente a mister Vincenzo Italiano, al capitano Cristiano Biraghi e all’uomo partita Sofyan Amrabat. Quest’ultimo è stato soprattutto rincuorato per l’errore commesso in occasione del pareggio di Agudelo.



Successivamente Commisso ha parlato anche ai canali ufficiale del club gigliato. Queste le sue parole:



"Una partita sofferta in un’atmosfera davvero difficile. Siamo riusciti a ottenere la vittoria perché non abbiamo mai mollato. Per Vincenzo non è stata una serata semplice, ma usciamo a testa alta e con 3 punti meritati. Sono contento per Amrabat che ha fatto un errore ma anche il goal della vittoria e per Piatek che è andato ancora a segno. Bravi ragazzi e un grazie ai nostri tifosi anche oggi vicino a noi".