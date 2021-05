La Fiorentina sta iniziando, lentamente, a pianificare il futuro. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la dirigenza viola ha in testa come costruire la squadra per la prossima stagione, dopo indicazione precisa di Commisso. Un rinforzo importante per reparto, senza toccare Dusan Vlahovic, confermatissimo, non una rivoluzione ma un processo di miglioramento che porti la Fiorentina a crescere con il tempo.