Lae è pronta a incontraredopo aver visto l'entourage e aver trovatoche sarà valido fino a metà giugno e che dovrebbe garantirevisto che si vocifera di un inserimento qatariota,ha risposto ad alcune domande dei cronisti presenti: "Come avete fatto a intercettarmi? Stavate aspettando Conte? Ah s', lui è più importante", detto in tono scherzoso, prima di salire su un auto trincerandosi dietro alin merito alle vicende legate alla Viola. Probabile a questo punto un vis a vis nelle prossime ore con i Della Valle, per portare avanti l'affare che potrebbe portare la Fiorentina a passare in mani statunitensi.