Il Sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, ha raccontato a Lady Radio un aneddoto riguardante la visita al Franchi del braccio destro di Rocco Commisso, imprenditore italoamericano intenzionato ad acquistare la Fiorentina, Joe Barone: "Ho provato a interloquire in un inglese stentato ma lui mi ha risposto in italiano, lo parla perfettamente. Non sicuro del mio secondo mandato, non mi sono presentato in veste istituzionale, ma mi sono limitato a fare qualche domanda. Gli ho chiesto perché fosse lì, lui mi ha detto che era a vedere la partita. Ma sarà lei il nuovo presidente, gli ho chiesto. Ci dovete aiutare tutti, è stata la sua risposta".