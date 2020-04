La Fiorentina non può permettersi di tenere in vita il contratto di Federico Chiesa fino al 2022, e da qui al 2 agosto, scopriremo se sarà rinnovo o addio. La Gazzetta dello Sport precisa ancora una volta che il clima è disteso, ma che già dal 4 maggio Barone e Pradè chiederanno un incontro per procedere sulla strada dell’accordo. Commisso si è affezionato al suo talento, ed è pronto a mettere sul piatto tre milioni e mezzo che possono diventare addirittura quattro e mezzo, una cifra superiore a quella percepita da Ribery . Palla alla famiglia Chiesa, che avrà tempo, ma non troppo, per decidere. Alla finestra Juventus, Inter, Manchester United e Chelsea: Federico non si è promesso a nessuno, ma riflette, specialmente considerando l’Europeo della prossima estate. Se proprio dovesse decidere di partire, Commisso non scenderà dai 70 milioni richiesti e anzi spererà in un’asta.