Ospite negli studi della Tgr-Toscana, Rocco Commisso torna sui temi di Fiorentina-Napoli, e non solo.



SU CHIESA: "E' un bravissimo ragazzo, noi vogliamo solo il meglio per lui perché so che ha cuore e giocherà forte per noi, e sarà importantissimo in questa stagione".



SUL KO CON IL NAPOLI: "Sono dispiaciuto perché il risultato finale è un po' ingiusto. I tifosi si meritavano qualcosa in più, ed anche la squadra che per me ha giocato assai bene e li voglio ringraziare perché è importante riconoscere quando qualcuno ce la mette tutta, e secondo me lo hanno fatto tutti. Avevo detto loro di giocare 'duro', non mollate fino all'ultimo minuto, ed hanno fatto tutto questo".