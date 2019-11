Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa al comune di Bagno a Ripoli, in occasione della presentazione del nuovo centro sportivo, con i lavori di costruzione che potrebbero iniziare a settembre 2020:



“Non è mai successo nella storia, ma finalmente la Fiorentina avrà una sua casa. Ho sempre parlato di “fast fast fast”, ma non credevo potessimo fare così in fretta. Oggi in America è il giorno del Ringraziamento, ma io sono qui per fare un regalo a voi, questo centro sportivo, che non sarà solo per la Fiorentina, ma per la città di Firenze. Nonostante la Fiorentina abbia pochi ricavi annui, stiamo investendo tanto, sono venuto a Firenze a spendere i soldi. Il terreno è costato 10 milioni, mentre ce ne vorranno altri 60 per fare tutto il resto. Nessuno nella storia del calcio ha comprato una squadra di calcio e dopo 4 mesi ha deciso di spendere una cifra così alta per un centro sportivo, e sono felicissimo di investire per il lungo termine della Fiorentina. Abbiamo visitato tanti centri sportivi in tutta Europa, ci siamo ispirati molto al Tottenham, che ha un training center meraviglioso. Nome? Non ho ancora deciso, ma c’è la forte intenzione di preservare la memoria di Davide Astori. Fine? A settembre 2021 si inizia a giocare in questi campi.”