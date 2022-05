Al termine dell’importante vittoria casalinga di ieri sera contro la Roma di Josè Mourinho il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha voluto mandare un messaggio alla squadra per manifestare tutta la sua felicità ed il suo orgoglio per quanto fatto dalla squadra viola in campo. Questo il messaggio pubblicato dalla Fiorentina sul proprio sito ufficiale:



"Venivamo da un momento difficile, ma non abbiamo mai perso la fiducia in noi stessi. Oggi abbiamo avuto una reazione da grandissima squadra, abbiamo dimostrato la nostra grande volontà di lottare fino alla fine. Complimenti al Mister e a tutti i ragazzi e un grazie ai nostri straordinari tifosi che per novanta minuti hanno regalato uno spettacolo incredibile e hanno sostenuto la squadra. Adesso testa alla prossima partita".