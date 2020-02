Rocco Commisso, arrabbiatissimo dopo la gara contro la Juventus, ha parlato in zona Mista:



"In 6 mesi che sono qui non ho mai criticato gli arbitri. In una settimana non ci hanno fischiato niente con il Genoa e con l’Inter, mentre oggi ben due. Questo non fa male a Firenze, ma a tutto il calcio. Nedved ha detto che prenderemo un the? Che se lo prenda lui… Ho parlato con la mia squadra, sono tutti demoralizzati. Ci potevamo giocare meglio questa partita, ma la Juve con 350 milioni di monte ingaggi non ha bisogno di aiuti. Dei miei ragazzi nessuno ha detto che era rigore. Non può esserci questa situazione: non è possibile che ci siano squadre avvantaggiate e altre no. Ci faremo sentire in Lega.

Mi è piaciuto Igor, ha fatto una bella partita. Ora andiamo avanti una partita alla volta, non sono venuto qui a fare delle critiche ma l’ho fatte oggi dopo aver visto la partita."