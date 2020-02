Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato dalla zona mista del Marassi di Genova, dopo la grande Vittoria dei viola:



"Mi sono congratulato con i ragazzi e il mister, ogni tanto ci vuole una giornata così, anche con un pochettino di fortuna. Avevo detto di portare la vittoria a casa ed è andata bene. Dobbiamo arrivare minimo a 40 punti, servono altre quattro vittorie. Rigori? Non li ho rivisti, ma mi hanno detto che c’erano. Gli arbitri vanno aiutati. Se la tecnologia esiste si deve andare al Var, dopo si prendono le decisioni. Goleada? È la prima volta che di fronte a me la squadra ha vinto con più di un gol di scarto. Dispiace per la Sampdoria, ma esiste anche questo nel calcio, com’è successo anche a noi con il Cagliari. Vlahovic? Gli ho detto che doveva segnare e lo ha fatto."