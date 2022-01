Nel lungo articolo del Financial Times in cui compaiono virgolettati molto forti da parte del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, si parla anche della squadra viola e dello stadio Artemio Franchi:



"La burocrazia di m... mi fa impazzire. I fan? Mi amano, sì, ma fino al punto in cui vinco e spendo soldi. Sento una mancanza di rispetto, invece sono parte degli investitori che stanno cercando di resuscitare il calcio in Italia".



Il piano del presidente, si legge, è di investire fino a rendere la Fiorentina autosufficiente. "E siamo già a 340 milioni". Come si aumentano i ricavi? Con lo stadio. E Commisso non ha parole al miele per il Franchi: "È la cosa più schifosa (il termine inglese è "shittiest", m...osa) che sia mai stata inventata. Che storia ha? Ci hanno vinto due campionati in 90 anni..."