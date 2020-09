Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, parla a Dazn dopo il ko contro l'Inter: "Questo il calcio, si vince e si perde... Loro sono fortissimi, è la squadra migliore d'Italia. Noi siamo giovani, io credo che abbiamo una squadra più forte dell'anno scorso. Siamo ok, ci voleva un pareggio almeno oggi, eravamo avanti e non l'abbiamo tenuto".



SINGOLI E OBIETTIVI - "Chiesa si è fatto un pochettino male, Ribery è dovuto uscire. Ma queste cose succedono. Ribery è fenomenale. Obiettivo? Dobbiamo sempre stare a sinistra della classifica, ma sogniamo di fare meglio del decimo posto. E quest'anno ce la possiamo fare, abbiamo la squadra più forte dell'anno scorso, decisamente".



IL CAMMINO - "L'anno scorso abbiamo perso le prime 2 partite, abbiamo pareggiato con la Juve e pareggio anche alla quarta. Siamo più avanti dell'anno scorso e credo che abbiamo una buona squadra e facciamo rumore in Serie A quest'anno".



SU CHIESA - "Se resta? Vediamo... nell'ultima settimana tutto può succedere. Per oggi è della Fiorentina, ma il mercato è aperto... Io stamattina ho detto che l'Inter è fortissima, hanno messo 5 sostituti da 40 milioni, che prendono quanto paghiamo tutti i nostri giocatori". Federico Chiesa è nel mirino della Juventus.