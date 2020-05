, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno:"La politica non la conosco ma può darsi che ci lascino allenare insieme al centro sportivo dal 18 maggio. Con Barone ci sentiamo come minimo una volta al giorno, ma prima di questo periodo parlavamo molto di più. Avevo avviato i discorsi per la nuova squadra, il centro sportivo e lo stadio, poi è arrivato il caos. La politica non la controllo. Noi vogliamo ricominciare a giocare perché il calcio è anche un’industria ma prima viene la salute. Come Fiorentina vogliamo giocare, speriamo che ce lo lascino fare. Dobbiamo pensare anche al prossimo campionato”.“E’ un affare di cuore ma fino ad un certo punto perché non si possono perdere decine di milioni di euro. A gennaio abbiamo investito nonostante i ricavi potessero essere maggiori. In ogni caso, le cose vanno portate avanti con positività. Stiamo lavorando per costruire una squadra più forte di quella di oggi”.“Ringrazio Nardella per le sue dichiarazioni costruttive e anche Joe Barone che sta lavorando per cambiare la legge sugli stadi. Sono fiducioso, sarebbe importantissimo per l’Italia. Il calcio è un’azienda primaria, bisogna aiutare chi vuole investire”.“Quando c’è un dubbio è giusto puntare su chi conosco ma bisogna anche vedere come finirà la stagione. Se il campionato non ricomincerà la mia intenzione è di tenere Iachini”.“Prima di Natale ci siamo incontrati con il padre di Chiesa, abbiamo un bellissimo rapporto. Se vuole andare, basta che porti la cifra giusta, ma ci sono possibilità che resti a Firenze. La situazione economica è cambiata per tutti club, quindi anche la sua valutazione è cambiata. Per ora lasciamo stare Chiesa, non voglio che esca qualcosa di negativo perché è un bravo ragazzo con alle spalle una bella famiglia. Ci sono tanti giocatori che hanno capito le ambizioni della Fiorentina e se mi daranno l’opportunità di investire credo che arriveremo dove voglio.Devo accontentare il giocatore e fare la cosa migliore la mia azienda. Non c’è solo la Juve su di lui ma anche altri club esteri. La proposta di rinnovo è una fake news, non è vero".