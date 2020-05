Fiorentina e Roma sembrano prossime a trattare in estate il futuro di diversi giocatori. Come riporta La Nazione, le due società stanno provando ad intavolare una maxi trattativa che porterebbe Biraghi verso la capitale, con Florenzi o Spinazzola pronti a svolgere il percorso nella direzione opposta. Con l'aiuto di Mino Raiola, però, ci sarebbero molti altri scenari che si potrebbero aprire, ed è per questo che si inizia a parlare di un possibile passaggio in viola anche di Justin Kluivert, che il famoso procuratore vorrebbe spostare.