Rocco Commisso non fa prigionieri. Ecco le parole del presidente della Fiorentina al Financial Times, sullo stadio di Firenze: "Lo stadio Artemio Franchi di Firenze è la cosa più ‘merdosa’ che sia mai stata inventata. Che storia ha? Hanno vinto due campionati in 90 anni. La burocrazia mi sta facendo impazzire”.