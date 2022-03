Nella serata di ieri, nel corso della cerimonia andata in scena a Palazzo Vecchio, è stato svelato il progetto di ristrutturazione dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Un progetto che per il Comune di Firenze avrà il merito di riuscire a triplicare gli attuali introiti della Fiorentina: la possibilità di impiantarci una nuova area commerciale e di nuovi spazi che permetteranno l’utilizzo dell’impianto anche in momenti diversi dagli eventi sportivi.



Questa mattina per l’edizione de Il Corriere Fiorentino evidenzia un dato di fatto relativo alla serata di ieri, che a molti presenti alla serata di Gala non è sembrato di buon auspicio. Il grande freddo dimostrato dalla dirigenza viola, naturalmente, non è passato inosservato, anche se il sindaco Nardella pensa positivo. La nuova convenzione biennale per il Franchi firmata una settimana fa impegna il Comune e il club di Commisso ad istituire, entro fine marzo, un tavolo tecnico specifico: questo servirà per studiare gli accorgimenti, far procedere speditamente il cantiere e consentire l’utilizzo da parte della Fiorentina delle strutture. Il dg Joe Barone, presente ieri alla cerimonia, quando è stato chiamato sul palco ha commentato “Commisso crede nell’investimento su Firenze, vogliamo rispettare la storia della Fiorentina”.



Il presidente viola, come noto però avrebbe voluto di più, avrebbe sin dall’inizio voluto crearsi uno stadio nuovo, di proprietà del club per portare la Fiorentina ad avere ricavi da top club. Le premesse non sono delle migliori, ma adesso la diplomazia fiorentina è al lavoro per non perdere l’ennesima occasione.