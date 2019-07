La Fiorentina ci prova per un difensore del Chelsea. Come scrive il Corriere dello Sport, nel mirino della Viola è finito Matt Miazga, centrale dei Blues, statunitense con passaporto polacco, che ha vissuto gli ultimi anni tra Vitesse, Nantes e Reading. Pradé ha chiesto informazioni due settimane fa, ma il club londinese ha sparato alto: 20 milioni di euro.



Rocco Commisso e Joe Barone vogliono nella fiorentina un nome made in Usa, e quello dell'ex New York Red Bulls è stato solo l'ultimo della lista. Prima si erano fatti sondaggi su Tim Weah, figlio del grande George, al Celtic nell'ultima stagione, ma era già d'accordo con ill Lille; si è pensato anche a Will Trapp, centrocampista e capitano del Columbus Crew, regista con passaporto greco, ma è stata ritenuta una scommessa troppo azzardata. Ed ecco Miazga, classe '96, con una presenza nella Polonia Under 18 e ora centrale della nazionale americana. La Fiorentina, nonostante la richiesta del Chelsea, è pronta a provarci di nuovo.