La Fiorentina ha fatto 13. Peccato che questo non sia il (Toto)calcio – scrive il Corriere Fiorentino – e che con i pareggi si vada poco lontano. Non in Europa, almeno. E così, l’1-1 con la Lazio, sa tanto di sentenza. Definitiva. La corsa è praticamente finita. Basta dare un occhio alla classifica che, viste le vittorie di Atalanta e Torino, suona (appunto) come una condanna. Sono 7, oggi, i punti di dal sesto e dal settimo posto. Tanti. Probabilmente, troppi. Certo, le premesse non erano le migliori possibili. Anzi. La Fiorentina infatti arrivava all’appuntamento piena di cerotti. Ferita nel corpo, e nello spirito.