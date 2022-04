Iniziata nella mattinata di ieri, la vendita dei biglietti per la Semifinale di ritorno di Coppa Italia in casa della Juventus è stata lampo. Già sold out il settore dedicato ai tifosi viola: in pochissime ore i biglietti del settore ospiti dell’Allianz Stadium sono andati letteralmente a ruba. Erano esattamente 1016 i tagliandi messi a disposizione dalla Juventus per il settore ospiti e nel giro di poche ore, stamani, sono andati esauriti. Ricordiamo che, i non residenti in Toscana, possono acquistare i tagliandi anche in altri settori dello stadio. Diversi tifosi viola si stanno muovendo in questa direzione. Magari in settori vicini al 110, ovvero il settore ospiti.



L’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino vuole sottolineare il rinnovato entusiasmo che si respira a Firenze dopo la strepitosa vittoria contro il Napoli. Un entusiasmo sfociato in una “festa” al ritorno della squadra in città, cosa che da tanto non succedeva: l'ultima volta che i tifosi si erano dati appuntamento alla stazione di Campo di Marte per salutare l'arrivo della squadra dopo una trasferta fu l'antivigilia di Natale 2020, dopo la vittoria per 0-3 in casa della Juventus. Impresa isolata, a differenza della vittoria del Maradona. Sono lontani i tempi delle polemiche e della disaffezione e se negli ultimi tempi non erano mancate alcune frecciate tra il tifo organizzato e la società per un nuovo logo che non a tutti è piaciuto, i risultati della squadra di Italiano stanno ricreando un ambiente mai così entusiasta dall’arrivo di Commisso.