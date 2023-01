In tarda mattinata la Fiorentina di Vincenzo Italiano è tornata ad allenarsi all’interno dello Stadio Artemio Franchi di Firenze in vista della trasferta di domenica pomeriggio contro la Lazio di Maurizio Sarri. E’ stato possibile quindi fare una cernita di coloro che potranno a meno essere disponibili, e nonostante alcune situazione restino ancora critiche, il tecnico gigliato può comunque tirare un sospiro di sollievo.



A differenza di ieri, quando il giocatore aveva solamente assistito alla seduta di allenamento dei compagni, oggi Luka Jovic è stato regolarmente in campo. Assieme a lui era presente anche Arthur Cabral, out ormai dalla sfida casalinga contro il Sassuolo, e che ha svolto solo parte della sessione assieme ai compagni. Il brasiliano, come confermato nei giorni scorsi dallo stesso Italiano, sta meglio del previsto e potrebbe rientrare nella lista dei convocati già per la sfida contro i biancocelesti. Restano ancora indisponibili Riccardo Sottil e Gaetano Castrovilli, per i quali servirà ancora qualche settimana. Ok Mandragora, ormai rientrato a pieno regime, e Bonaventura, che nonostante il problema al setto nasale si è comunque allenato con maschera protettiva.