Il Corriere Fiorentino riporta l'assenza di sostanziali novità sul fronte dei contatti con l'entourage di Vlahovic da parte della dirigenza della Fiorentina. Le richieste del serbo sono ferme a 6 milioni di ingaggio con una commissione intorno ai 5 al momento della firma. Un'offerta come quella dell'Arsenal, intorno agli 80 milioni, potrebbe far saltare il banco, ma in quel caso sarebbe determinante la volontà del giocatore. La quale, al momento, è chiarissima.



GARANZIA - Vlahovic vuole riportare in Europa la Fiorentina prima di salutare. Lo ha dichiarato lui stesso, e i fatti gli stanno dando ragione. Tutto questo suona come una specie di garanzia di permanenza, per terminare il proprio percorso di crescita e nello stesso tempo ottenere un risultato sportivo notevole.