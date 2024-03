Fiorentina, concorrenza al Milan per Fernandez del Boca Juniors: la situazione

Daniele Longo

La Fiorentina potrebbe cambiare pelle al termine della stagione. Il centrocampista brasiliano Arthur ha fatto bene grazie al lavoro di Italiano e alla fiducia della società ma la sua permanenza in viola è molto complicata per due ragioni: gli alti costi dell’eventuale operazione a titolo definitivo e il forte interesse del Benfica. Ecco perché la dirigenza sta iniziando a valutare dei profili alternativi per il ruolo di play davanti alla difesa.



FERNANDEZ NEL MIRINO - Ezequiel Fernández, detto Equi, volante del Boca Juniors, è uno dei talenti in fase di decollo del calcio argentino. Nel catino della Bombonera sono spesso di stanza osservatori incaricati da club italiani per farlo seguire da vicino: il Milan nei mesi scorsi ha ricevuto delle relazioni positive, ora è il turno della Fiorentina. Il centrocampista ( ora fermo ai box per una lesione muscolare) piace molto al club toscano.



OCCHIO AL FUTURO - Per Fernandez la Fiorentina non ha avviato una trattativa al momento ma è un profilo che può diventare obiettivo nella prossima estate. Ottima struttura fisica (178 cm per 76 kg) e una visione di gioco a 360º che gli permette di scegliere la soluzione migliore. Spesso di prima e con grande qualità. Il classe 2001 è molto legato al Boca Juniors e vorrebbe rimanere in Argentina per almeno un’altra stagione ma il fascino della serie A potrebbe fargli cambiare idea. E la Fiorentina ci pensa in caso di addio con Arthur.