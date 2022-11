Nuovi esami in casa Fiorentina per Nico Gonzalez che, purtroppo per la formazione viola, hanno confermato che l'infortunio alla coscia è di quelli seri. La lesione di secondo grado subita con l'Argentina è stata confermata e contemporaneamente prosegue il suo percorso di recupero che, per questo genere di stop, prevede circa 45 giorni di assenza.



IL COMUNICATO

ACF Fiorentina rende noto che, nelle giornate di sabato, domenica e lunedì il calciatore Nicolas Gonzalez è stato sottoposto ad una serie di valutazioni cliniche e strumentali che hanno confermato la lesione di secondo grado della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia sinistra occorsa durante l’ultimo allenamento con la Nazionale argentina. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo e sarà rivalutato nel corso delle prossime settimane".