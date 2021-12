La Nazione (Firenze) fa un punto sul mercato della Fiorentina, sottolineando la difficoltà di arrivare a Joao Pedro, che piace molto ma costa non meno di 15 milioni, e che soprattutto non può essere preso per rimanere in panchina. Il Cagliari, comunque, è molto interessato, insieme a Torino e Napoli, al prestito di Amrabat, e dunque i contatti proseguono fitti. Tra le due società è in ballo anche un discorso relativo a Cragno, possibile sostituto di Dragowski in caso di partenza nel corso della prossima estate.