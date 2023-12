La Nazione fa il punto su quella che è la situazione in casa Fiorentina in vista del prossimo mercato di gennaio. Secondo il quotidiano, il club Viola segue da vicino Armand Laurienté e un contatto fra i due club c'è già stato. Il francese piace, si legge, ma la Fiorentina è disposta a fare un tentativo solamente per un prestito.