Commisso è stato chiaro, non c'è fretta nella scelta del nuovo allenatore, che deve essere quello migliore possibile. Qualche settimana fa il presidente si è lasciato sfuggire un indizio: giovinezza. Gattuso resta in stand-by, Juric non va sottovalutato nonostante l'inserimento del Torino. De Zerbi ormai è ad un passo dallo Shakhtar, e di conseguenza Italiano dal Sassuolo. Fonseca diventerebbe una pista interessante, mentre dall'estero suggestionano le piste Abel Ferreira del Palmeiras, Marcelino e Tedesco. Lo scrive La Nazione.