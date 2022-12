Questo pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 15, la Fiorentina di Vincenzo Italiano sarà impegnata nella prima amichevole dopo la ripresa degli allenamenti: i viola saranno impegnati ad Arezzo, contro la squadra impegnata in Serie D. A causa anche del Mondiale, che terrà fuori i 3 giocatori viola almeno per un'altra settimana, il tecnico gigliato dovrà fare i conti con le tante assenze dovendo chiaramente ridisegnare l’undici che scenderà in campo dal primo minuto. La partita, come annunciato dalla squadra gigliata sui propri canali ufficiali qualche giorno fa, sarà disponibile in diretta sul sito ufficiale e sui social di ACF Fiorentina.



Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Tirreno, saranno 8 i giocatori non disposnibili: se Milenkovic, Amrabat, Zurkowski ovviamente sono ancora in Qatar, cì da registrare le assenze di Barak e Kouame che stanno completando il periodo di vacanze dopo gli impegni con le rispettive nazionali e il trio Nico Gonzalez-Sottil-Castrovilli che per il momento non risulta essere ancora recuperato: se per il numero 10 ci sono grandi possibilità di rientrare nelle prossime amichevoli, i due esterni difficilmente torneranno operativi prima di Gennaio.



Questo pomeriggio quindi Italiano avrà modo di testare molti giovani della primavera – Distefano, Bianco e Favasuli su tutti – senza dimenticare che servirà vagliare le situazioni dei due giocatori rimasti ai box dopo l’ultimo impegno di campionato contro: tornati già a lavorare in gruppo da qualche giorno, con l’Arezzo ci sarà l’opportunità di rivedere anche Bonaventura, out per un problema ad una costola, e Dodo.