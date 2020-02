Salgono le quotazioni di Alfred Duncan in casa Fiorentina. Il centrocampista ex Sassuolo si allena da pochi giorni in gruppo ma può già sperare in una maglia da titolare per Sampdoria-Fiorentina di domenica. Come riporta Radio Bruno, infatti, si profila un ballottaggio alla pari tra Duncan e Benassi per una maglia a centrocampo insieme a Castrovilli e Pulgar. Altra novità probabile in difesa con il rientro di Caceres, mentre in attacco sono Vlahovic e Cutrone a giocarsi il posto. Si va verso la conferma, invece, per il modulo 3-5-2.