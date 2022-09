Dopo le polemiche che sono scaturita dal trattamento riservato a quel bambino tifoso del Napoli che domenica scorsa è stato obbligato ad indossare la maglia al contrario, sulle pagine dei quotidiani sportivi di quest’oggi viene messa nuovamente la lente d’ingrandimento su quanto avvenuto al Franchi. Ad esser protagonisti del misfatto però questa volta sono stati i tifosi della Juventus.



Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Juventus sui social network sono emersi due comportamenti antisportivi da parte sia dei tifosi bianconeri che di quelli viola: in particolare in un video si sente dalla curva che ospitava i sostenitori della Juve un coro chiaramente antisemita. A prendere le difese della città e dei tifosi viola c’è anche il sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha subito condannato l’accaduto chiedendo che le forze dell’ordine indaghino sui responsabili. E' chiaro che la cosa non finisce qui e che probabilmente ci saranno dei provvedimenti in arrivo.