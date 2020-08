La Fiorentina vuole rinforzare il pacchetto arretrato, e nelle ultime ore, oltre al nome di Thiago Silva, sta prendendo quota quello di Armando Izzo. Come riporta La Nazione, alla viola piace il giocatore, ma anche al giocatore stuzzica il trasferimento alla Fiorentina, rendendo la trattativa più semplice. Reduce da una stagione lievemente in ombra, non si discute però il valore del giocatore.