, ex ds della Fiorentina tra le tante, è tornato a parlare a Radio Sportiva:"Mi immagino un mercato surreale, cambieranno le strategie di tutti i club e le date del mercato stesso. Chi è al timone sarà in grado di prendere decisioni importanti. Il momento è troppo complesso per pensare a quello che può essere il campionato alla ripartenza. Io ritengo che tutti subiranno delle conseguenze, e allora i valori rimarranno comunque inalterati"."Penso a Milenkovic, Dragowski, Lafont, Chiesa oltre a Castrovilli, Pezzella e Vlahovic. Mi aspettavo che facessero bene, altrimenti non ci avrei puntato. Alcuni stanno convincendo tutte le platee, il che mi fa davvero piacere. Chiesa? Ognuno detta le proprie regole in casa propria, credo valga anche per la Fiorentina. Va visto cosa vogliono fare le parti, ci sono diverse possibilità"."Il primo lo avevo già preso dalla Fiorentina quando ero a Bologna, era tutto fatto e lui mi aveva dato la disponibilità a venire, poi la trattativa è saltata. A Firenze veniva messo in discussione, lui ne soffriva e quindi, dovendo ripartire con un altro ciclo, con calciatori motivati e a posto con la piazza, anche per volontà del giocatore si decise di cederlo. E non aveva neanche molte richieste… La Samp si tirò indietro e lo prese l’Atalanta. Zaniolo invece aveva raggiunto un accordo per motivi extra calcistici, anche prima che arrivassi io. Non aveva spazio nella primavera, arrivai che l’accordo esisteva già".