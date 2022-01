Dopo l'annuncio come nuovo giocatore della Fiorentina, Jonathan Ikoné non vede l'ora di scendere in campo. L'esterno offensivo, arrivato dal Lille per 15 milioni - compresi bonus - più un 15% sulla futura rivendita, potrebbe debuttare già alla ripresa del campionato il 6 gennaio contro l'Udinese.