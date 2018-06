Potrebbe far ritorno a casa Sebastian Cristoforo, giocatore in uscita dalla Fiorentina. Come ammesso dallo stesso calciatore qualche settimana fa, il suo futuro sarà distante da Firenze. L'uruguaiano piace al Peñarol, stando a quanto riporta Radio 1010, società in cui ha militato dal 2010 al 2013, prima di approdare al Siviglia. Autore di sette presenze in stagione, il centrocampista è ai margini della rosa di Pioli e i viola stanno già lavorando al mercato tenendo conto di una sua partenza.