Nuovamente briciole, sulla falsa riga di quanto visto quest'anno: 10 partite di campionato sin qui, 10 presenze da subentrato. Il record di minuti sono i 35' della sconfitta casalinga contro il Benevento, per ben otto volte ha giocato meno di 25'. Poco, decisamente poco, specie se si pensa che la concorrenza - Vlahovic e Kouamè - ha messo insieme soli due gol.Nelle scorse ore ha lasciato i suoi storici agenti, Giovanni Branchini e Donato Orgnoni ed è pronto a salutare la Fiorentina. Cosa succede ora? Secondo quanto appreso da calciomercato.com,. Niente più obbligo di riscatto, ma solo un diritto. "Cutrone è un valore assoluto, sia in caso di riconferma che di ricollocamento" ha dichiarato il ds, aprendo senza troppi giri di parole anche all'ipotesi di una mancata permanenza, complice l' idea viola legata a Felipe Caicedo per gennaio . Al momento, a seguire i suoi interessi, è direttamente la famiglia.