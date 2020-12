Da Iachini a Prandelli, il minimo comun denominatore è uno:. Terzo peggior attacco insieme a Parma e Udinese con 10 reti, peggio hanno fatto solo il Crotone ultimo e il Genoa penultimo.. Franck è un attaccante adattato, che ha giocato una vita da esterno e nel tridente di Prandelli può ritrovarsi.- Lì davanti però serve un centravanti che faccia gol, altrimenti per i viola si fa dura. Ecco perché per gennaio sta prendendo sempre più corpo l'idea di portare a Firenze Felipe Caicedo. La punta della Lazio ha già segnato quanto tutto l'attacco di Prandelli (senza considerare la rete di Chiesa nel frattempo passato alla Juve) e può essere il rinforzo giusto alla riapertura del mercato.- La chiave che può sbloccare l'affare a gennaio è. In più, i viola non hanno più l'obbligo di riscatto per Cutrone e possono risparmiare così altri 16 milioni di euro. Preso nell'estate di un anno fa per 11 milioni, l'avventura di Pedro in Italia non era decollata tanto che era stato spedito addirittura in Primavera dove ha segnato l'unico gol in maglia viola. Ora però può diventare decisivo per l'arrivo di un nuovo attaccante, la Fiorentina ci prova per Caicedo.