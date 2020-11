Patrick Cutrone, ancora in età da Allievi, è stato lanciato nella Primavera da Filippo Inzaghi al Milan. Domenica i due si ritroveranno da avversari, nel calcio dei grandi. Superpippo ci è sempre andato giù pesante coi paragoni – disse che Piatek e Cutrone potevano diventare forti come lui e Shevchenko – ma di sicuro saprà quali sono i rischi che correrà la difesa del suo Benevento. La concorrenza si è ridotta con l’arrivo di Prandelli a Firenze e il dirottamento di Kouamé sulla fascia, il Pungiglione è pronto a ripartire dopo aver considerato l’idea di mollare a gennaio. Anche se, ricorda la Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere ancora Vlahovic a partire dal primo minuto. Ma ci sarà spazio per entrambi in ogni caso. E il problema del riscatto? La Fiorentina ha deciso di sorvolare su questo aspetto: Prandelli potrà schierarlo ogni qual volta lo riterrà opportuno, perché la società crede nell’investimento.