I primi affari di gennaio, quando Rocco Commisso tornerà a Firenze dagli Stati Uniti, possono già chiudersi con il club viola che vuole stringere per dare a Iachini gli acquisti che servono. Come scrive La Nazione, i nomi più vicini in questo momento sono quelli di Patrick Cutrone

e Kevin Bonifazi. Per quanto riguarda l’attaccante si vuole chiudere un passaggio che col passare dei giorni trova sempre più conferme, per il difensore la concorrenza dell’Atalanta (e non solo) continua a farsi sentire