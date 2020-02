La Fiorentina sta già guardando alla prossima stagione, valutando molti nomi per la panchina, sopratutto tra i tecnici emergenti della Serie A. Secondo La Gazzetta dello Sport, i nomi che potrebbero circolare in ottica viola sono due, ovvero quello di Fabio Liverani e di Robarto D'Aversa. Il tecnico del Lecce ha vestito la maglia viola, e si può liberare dal contratto che lo lega ai salentini con solo 150mila euro, ma è seguito da vicino anche dalla Lazio in caso di partenza di Inzaghi. Il tecnico del Parma, invece, era stato seguito anche in estate, così come il d.s. degli emiliani Faggiano, e potrebbero tornare entrambi di moda dopo il traghettatore Iachini.