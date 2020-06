Beppe Iachini dovrà conquistarsi sul campo la riconferma per la panchina, e ha 12 partite in cui deve convincere Commisso. I nomi che circolano come possibile sostituto, come riporta TuttoSport, sono tanti, iniziando da Luciano Spalletti (accostato ai viola da tempo) proseguendo con Ivan Juric e Roberto De Zerbi (in pole secondo molti). Fino ai fascinosi per quanto impossibili Max Allegri, Mauricio Pochettino e Vladimir Petkovic. Persiste pure la suggestione dell’ex ct francese Laurent Blanc già circolata a dicembre: