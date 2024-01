Fiorentina, da Gil e Vargas a Ngonge: Italiano aspetta il rinforzo in attacco

Marco Demicheli

Un quarto posto da difendere in campionato, una semifinale di Coppa Italia e una qualificazione alla fase a eliminazione diretta in Conference League ottenuta in serenità. Il tutto, da aggiungere alla Supercoppa Italiana che si giocherà nei prossimi giorni. Il 2023/24 per la Fiorentina è iniziato decisamente bene e, nonostante il rallentamento di inizio anno, la squadra di Vincenzo Italiano ha ancora in mano una posizione di classifica che le garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions.



I NOMI - Per fare il definitivo salto di qualità, ora i viola aspettano rinforzi dal mercato: il primo, Faraoni, si è presentato subentrando benissimo contro l'Udinese, ma i grandi colpi si aspettano davanti. Un esterno offensivo/seconda punta e, in caso di cessione di Nzola, anche un centravanti. Bryan Gil del Tottenham, Ruben Vargas dell'Augsburg e Cyril Ngonge del Verona i tre nomi su cui il club del presidente Commisso si è informato: riflessioni in corso, in attesa di definire il profilo giusto...