La Fiorentina vuole Kean, riflessioni in corso tra Juve e giocatore

Marco Demicheli

Arthur l'ultimo in ordine di tempo, Vlahovic e Chiesa i più clamorosi degli ultimi anni. Per tornare poi indietro ai vari Felipe Melo, Cristiano Zanetti e, ovviamente, Roberto Baggio. La storia degli affari di calciomercato tra Fiorentina e Juventus è ricca di capitoli e di episodi che hanno fatto discutere, vista la grande rivalità che c'è tra le due tifoserie. Eppure, anche in questa sessione di mercato i due club possono diventare protagonisti di un'operazione importante, quella che può portare Moise Kean a lasciare la maglia bianconera per indossare quella viola. Per ora c'è stata una richiesta di informazioni da parte della società del presidente Commisso, così come del Monza. Ma le riflessioni, dalle parti della Continassa, sono già partite.



MOISE CI PENSA - La scoperta di Yildiz, che nelle ultime settimane si sta dimostrando affidabile anche per la prima squadra, può infatti portare Massimiliano Allegri e la sua dirigenza a rivedere i propri piani. E a liberare un posto nell'attacco bianconero, proprio quello attualmente occupato dal classe 2000. Che, tra tutti quelli che compongono il reparto, è l'unico a non aver ancora trovato il gol (con anche tanta sfortuna per qualche rete annullata poi dal Var) e che, al rientro dall'infortunio, rischierebbe di avere meno spazio. Oltre alla Juve, anche lo stesso Kean col suo entourage sta riflettendo: avere più continuità potrebbe portarlo anche a una convocazione da parte del ct Spalletti per l'Europeo con l'Italia, un treno che Moise non vuole perdere. Per ora Fiorentina e Juve aspettano la decisione del giocatore, prima di entrare nei dettagli economici e di formula di questa operazione, partendo dalla base di un prestito con diritto di riscatto. Pronti a scrivere un nuovo capitolo di una storia di calciomercato che dura da decenni...