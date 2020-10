Come sottolinea Il Corriere Fiorentino, dopo il brutto ko rimediato con la Sampdoria, Rocco Commisso ha voluto mettere un bel carico di pressione sul resto della Fiorentina. Soltanto per i giocatori della prima squadra (senza contare quindi lo staff tecnico e i dirigenti) la Fiorentina oggi spende 55 milioni di euro, il settimo monte ingaggi della Serie A. Ovvio, quindi, che Commisso si aspetti prestazioni e risultati migliori rispetto a quello che si è visto contro i liguri. Per farla breve: sono tutti sotto esame. L’allenatore, la cui conferma è stata una scelta precisa del presidente, non può sentirsi garantito da un rapporto ancora oggi, comunque, molto forte col tycoon americano. Ora servono risposte, il lavoro di tutti è sotto osservazione da parte del presidente. Vale per Iachini, ma anche per Pradè e Barone.