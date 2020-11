La Fiorentina sta già guardando al futuro, iniziando a studiare la lista degli allenatori liberi, qualora arrivasse la decisione di esonerare Iachini. Come riporta La Nazione, in cima alla lista di gradimento rimane Sarri, anche se ancora non ci sono certezze sulla fine del contratto con la Juventus. Spalletti è destinato a rimanere un'idea, mentre riprende quota l'ipotesi Mazzarri. Gli altri nomi sono quelli di D'Aversa, Semplici e Prandelli, tutti liberi.