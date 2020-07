Sia chiaro,. Anzi. E’ un uomo perbene e un professionista serio, oltre che capace, altrimenti non avrebbe conquistato. E, in questa travagliata stagione, ha avuto il merito dicompattando la squadra e l’ambiente, facendosi benvolere dai calciatori, non lesinando alcuno sforzo. Ha svolto, insomma, un buon lavoro,perché ne ha apprezzato la generosità anche da calciatore. Però…Però, il giorno successivo all'annuncio della Fiorentina, che lo ha confermato anche per la prossima stagione,Un club ambizioso,, lotta per costruire lo stadio e il centro sportivo, non cederà Castrovilli e non vorrebbe vendere nemmeno Chiesa, ha preso Ribery per acquistare un’immagine forte e affidabile, ha l’intenzione di crescere come dimensioni e anche in classifica tornando prestissimo in Europa. Ci dicono che, ma che l’assalto sia stato fermamente respinto dal tecnico toscano. A quel punto, dopo mille titubanze su Di Francesco e dopo le ultime buone esibizioni dei viola, è arrivata la decisione di confermare Iachini.Iachini, mago della B,. In nove campionati,: il Palermo di cinque anni fa (lo esonerarono prima della metà della stagione successiva). E la fama di cui gode - certo non straordinaria nel nostro torneo più importante - è una conseguenza di questi risultati. Perciò la sua conferma alla guida della Fiorentina appare comeper il club viola. Sempre che Commisso non abbia cambiato opinione, rinunciando all’idea di costruire una squadra forte.I tifosi della Fiorentina sono affezionati a Iachini, ma: hanno sognato Spalletti o qualche guru - anche straniero - pronto a far vedere bel calcio e vittorie, invece si trovano con un eccellente tecnico per la B. E si chiedono, legittimamente:@steagresti