Bryan Dabo, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della partita pareggiata dai viola per 2-2 contro la Roma.



Queste le sue parole: "Ci aspettavamo di più, anche se comunque non abbiamo perso. Abbiamo giocato molto bene con coraggio, qualità e intensità. Ci manca ancora qualcosa per tornare a vincere ma se giochiamo così possiamo arrivare a fare qualcosa di meglio. Se potevamo fare qualcosa in più? Sì, c'è questa sensazione ma a Firenze non si molla mai. Lo sappiamo e abbiamo spirito ed entusiasmo. Vero che c'è delusione, ma dobbiamo guardare subito alla prossima partita con il Frosinone per tornare a vincere. Futuro di Pioli? No, non saprei. Dovete chiedere in società, al presidente... Io non sono il presidente, sono un po' più nero (ride ndr)".